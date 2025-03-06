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Росіяни прицільно вдарили по терміналу "Нової пошти" в Сумах: фото і відео руйнувань

Росіяни прицільно вдарили по терміналу "Нової пошти" в Сумах: фото і відео руйнувань

Наслідки атаки на термінал "Нової пошти". Фото: Нова пошта.

Загинула одна людина.

Вночі проти 6 березня російські військові атакували безпілотниками "Шахед" Суми. Внаслідок атаки було знищено термінал "Нової пошти" внаслідок прицільного влучення БпЛА

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що два ворожих дрони-камікадзе влучили в складські приміщення, виникла масштабна пожежа. Загинув співробітник компанії-підрядника.

"2 576 посилок, які були на території терміналу, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн", - йдеться у повідомленні. 

Наслідки "прильотів"

Вночі армія РФ атакувала Суми, зруйновано термінал
Вночі армія РФ атакувала Суми, зруйновано термінал "Нової пошти".
Атака на термінал
Атака на термінал "Нової пошти" в Сумах. / Фото: Управління ДСНС у Сумській області

РФ знову вдарила по терміналу "Нової пошти"

РФ знову вдарила по терміналу "Нової пошти"

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни вгатили по Сумах.  Поліцейські зафіксували наслідки влучання та зібрали докази

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