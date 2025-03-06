Росіяни прицільно вдарили по терміналу "Нової пошти" в Сумах: фото і відео руйнувань

Загинула одна людина.
Вночі проти 6 березня російські військові атакували безпілотниками "Шахед" Суми. Внаслідок атаки було знищено термінал "Нової пошти" внаслідок прицільного влучення БпЛА
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Зазначається, що два ворожих дрони-камікадзе влучили в складські приміщення, виникла масштабна пожежа. Загинув співробітник компанії-підрядника.
"2 576 посилок, які були на території терміналу, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Наслідки "прильотів"
Як повідомлялося, цієї ночі росіяни вгатили по Сумах. Поліцейські зафіксували наслідки влучання та зібрали докази