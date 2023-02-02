Росія знову вдарила ракетами по центру Краматорська: є поранені

Росіяни вдарили по житловій забудові в центрі міста.
Вдень 2 лютого російська армія завдала два ракетні удари по центру Краматорська Донецької області. Є поранені серед цивільних.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Відомо, що внаслідок ударів постраждала житлова забудова.
"Знову - по центру міста, по житловій забудові. За попередньою інформацією, є поранені серед цивільних. Детальніше - згодом", - написав Кириленко у себе в Телеграм.
Нагадаємо, російська армія ввечері 1 лютого завдала ракетного удару по житловому чотириповерховому будинку в Краматорську. У результаті атаки було повністю зруйновано один під'їзд. Загинуло щонайменше три людини.
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