Росіяни знову запустили безпілотники: озвучено напрямок руху

Ворог запустив дрони по Україні, що спить.
У ніч проти 15 жовтня 2024 року ворог випустив низку російських безпілотників, щоб атакувати Україну.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах, зокрема:є
- Ворожі БпЛА в центрі Полтавщини, курсом на захід;
- БпЛА на півдні Сумської області курсом на захід через Полтавщину;
- БпЛА на північному заході Харківщини курсом на Сумщину.
Подекуди в регіонах оголошена повітряна тривога.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
Дистанційно МІНУЮТЬ ПОЗИЦІЇ РОСІЯН! Ексклюзив ТСН.Тижня з фронту - КІБЕРВОЇНИ в ДІЇ
Раніше Андрій Цаплієнко розповів, як і чому українці б’ються за "вишки Бойка" та острів Зміїний.
Читайте також:
- Військові ЗСУ відверто розповіли про унікальну зброю та чим вона краща за радянський аналог
- Воїни ЗСУ розповіли про унікальну техніку, яка врятувала їх під час боїв на Курщині
- Бої на Запорізькому напрямку: воїни ЗСУ відверто розповіли про тактику окупантів
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.