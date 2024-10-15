Росіяни знову запустили безпілотники: озвучено напрямок руху

Ворог запустив дрони по Україні, що спить.

У ніч проти 15 жовтня 2024 року ворог випустив низку російських безпілотників, щоб атакувати Україну.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах, зокрема:є

Ворожі БпЛА в центрі Полтавщини, курсом на захід;

БпЛА на півдні Сумської області курсом на захід через Полтавщину;

БпЛА на північному заході Харківщини курсом на Сумщину.

Подекуди в регіонах оголошена повітряна тривога.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Дистанційно МІНУЮТЬ ПОЗИЦІЇ РОСІЯН! Ексклюзив ТСН.Тижня з фронту - КІБЕРВОЇНИ в ДІЇ

Раніше Андрій Цаплієнко розповів, як і чому українці б’ються за "вишки Бойка" та острів Зміїний.

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