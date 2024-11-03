Росіяни знову запустили "Шахеди": у яких регіонах небезпека

У низці областей - тривога.
Ввечері 3 листопада російські військові запустили безпілотники по Україні. Рух дронів фіксують на півночі країни. Курс БпЛА - південно-західний.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
О 21:04 військові попередили, що дрон триває курс на Суми. Мешканців міста просили пройти до укриттів.
Вже о 21:20 ПС повідомили, що ударні безпілотники далі продовжують рух:
- на північному сході Чернігівської області - в напрямку Чернігова;
- на півночі Сумщини - курсом на Глухів;
- на заході Сумщини - курсом на Ромни;
- на півночі Сум - курсом на Суми.
Станом на 21:30 повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях.
Як повідомлялося, у Харкові сталася серія вибухів. Армія РФ вдарила по місту КАБом. Також "прильоти" є у близькому передмісті.