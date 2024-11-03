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Росіяни знову запустили "Шахеди": у яких регіонах небезпека

Росіяни знову запустили "Шахеди": у яких регіонах небезпека

Безпілотник. / Фото: Associated Press

У низці областей - тривога.

Ввечері 3 листопада російські військові запустили безпілотники по Україні. Рух дронів фіксують на півночі країни. Курс БпЛА - південно-західний.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

О 21:04 військові попередили, що дрон триває курс на Суми. Мешканців міста просили пройти до укриттів. 

Вже о 21:20 ПС повідомили, що ударні безпілотники далі продовжують рух:

  • на північному сході Чернігівської області - в напрямку Чернігова;
  • на півночі Сумщини - курсом на Глухів;
  • на заході Сумщини - курсом на Ромни;
  • на півночі Сум - курсом на Суми.

Станом на 21:30 повітряна тривога оголошена у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях. 

Як повідомлялося, у Харкові сталася серія вибухів. Армія РФ вдарила по місту КАБом. Також "прильоти" є у близькому передмісті. 

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