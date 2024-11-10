Росіяни знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район: є пошкодження цивільної інфраструктури

Російські терористи знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.

Попередньо - постраждала одна людина.

Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

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Нагадаємо, росіяни здійснили атаку ударними БпЛА по Одесі вночі 9 листопада. Внаслідок атаки є пошкодження житлових будівель, руйнування та пожежі. Один з безпілотників впав у дворі житлового комплексу та підпалив припарковані там автівки.

За даними Повітряних сил, Одеса стала епіцентром нічного удару.

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