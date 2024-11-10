Росіяни знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район: є пошкодження цивільної інфраструктури

Попередньо - постраждала одна людина.
Російські терористи знову здійснили масовану атаку дронами на Одесу та район. Є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок атаки ударними безпілотниками в Одесі пошкоджені житлові будинки, магазини, гаражі, автівки. На деяких локаціях виникли пожежі.
Попередньо - постраждала одна людина.
Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби. Надається допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.
Нагадаємо, росіяни здійснили атаку ударними БпЛА по Одесі вночі 9 листопада. Внаслідок атаки є пошкодження житлових будівель, руйнування та пожежі. Один з безпілотників впав у дворі житлового комплексу та підпалив припарковані там автівки.
За даними Повітряних сил, Одеса стала епіцентром нічного удару.
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