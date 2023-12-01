Росіяни зняли пропагандистський ролик про те, як запускають ракети по Україні (відео)

Війська армії РФ ледь не щодня тероризують українців ракетними ударами й атаками "Шахедів", ба більше, пишаються цим.

Росіяни показали пропагандистський ролик про те, як віддаються наказ й запускають ракети по території України. Традиційно, жертви серед невинних мирних жителів російських вбивць не хвилюють.

Відео оприлюднили російські телеграм-канали.

У РФ показали пропагандистський ролик про те, як окупаційні війська завдають ракетних ударів по Україні

Холоднокровно й цинічно

На кадрах окупанти з серйозним виразом обличчя розповідають про те, що отримано сигнал для завдання ракетного удару – вбивства громадян України - в найкоротші терміни. Корабельним бойовим розрахункам наказано провести оцінку й аналіз обстановки у районі бойових дій.

"Ракетна атака, особовому складу – в укриття. Призначити старт 4 крилатих ракет. Зняти блокування режимів. 5, 4, 3, 2, 1...Корабель в точці пуску. Почати пусковий цикл...", – зазначається у ролику.

Особливу увагу цинічні росіяни загострили на тому, як військовий натискає на "червону кнопку". Цей кадр зняли крупним планом.

Зазначимо, в ніч проти 1 грудня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кривому Розі Дніпропетровської області.

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