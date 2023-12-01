Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни зняли пропагандистський ролик про те, як запускають ракети по Україні (відео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
334
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни зняли пропагандистський ролик про те, як запускають ракети по Україні (відео)

Російські ракети / Фото: ТСН.ua

Війська армії РФ ледь не щодня тероризують українців ракетними ударами й атаками "Шахедів", ба більше, пишаються цим.

Росіяни показали пропагандистський ролик про те, як віддаються наказ й запускають ракети по території України. Традиційно, жертви серед невинних мирних жителів російських вбивць не хвилюють.

Відео оприлюднили російські телеграм-канали.

У РФ показали пропагандистський ролик про те, як окупаційні війська завдають ракетних ударів по Україні

У РФ показали пропагандистський ролик про те, як окупаційні війська завдають ракетних ударів по Україні

Холоднокровно й цинічно

На кадрах окупанти з серйозним виразом обличчя розповідають про те, що отримано сигнал для завдання ракетного удару – вбивства громадян України - в найкоротші терміни. Корабельним бойовим розрахункам наказано провести оцінку й аналіз обстановки у районі бойових дій.

"Ракетна атака, особовому складу – в укриття. Призначити старт 4 крилатих ракет. Зняти блокування режимів. 5, 4, 3, 2, 1...Корабель в точці пуску. Почати пусковий цикл...", – зазначається у ролику.

Особливу увагу цинічні росіяни загострили на тому, як військовий натискає на "червону кнопку". Цей кадр зняли крупним планом. 

Зазначимо, в ніч проти 1 грудня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Кривому Розі Дніпропетровської області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
334
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація