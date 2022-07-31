Росіяни зосередяться на наступах на Бахмут і навколо Донецька, але успіху не матимуть - ISW

Протягом минулої доби війська терористки Росії вели наземні атаки навколо Бахмута та околиць Донецька, а також на південний захід від Ізюму Харківської області.

Втім, лише одна атака на схід від Бахмута принесла окупантам обмежений успіх. Натомість російські загарбники не штурмували у районі Сіверська. Ймовірно, росіяни втрачають пріоритет операцій у цьому районі.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що російські загарбники зосередяться на наступах на Бахмут. Зазначається, що досягнення у Новолуганському районі росіяни використають, щоб посилити атаки на місто зі сходу. Втім, наступальна операція навряд чи буде успшна. Адже Бахмут дуже укріплений.

"Російські сили, ймовірно, зосередять наступальні операції у напрямку Бахмута та навколо Донецька за рахунок зусиль щодо взяття Сіверська та Слов'янська", - йдеться у звіті ISW.

Фото: ISW.

Своєю чергою, зусилля армії РФ навколо Донецька спрямовані на те, щоб витіснити українські сили із зони артилерійського впливу на місто. Але тут їхні зусилля навряд чи будуть успішними - навіть у разі захоплення Авдіївки та Пісків, наголошують американські аналітики.

В ISW наголошують, що метою подібних наступів може бути захоплення якнайбільшої території Донецької області перед запланованим на вересень псевдореферендумом.

Як повідомлялося, Москва все ще спродівається на приєднання захоплених територій до РФ. На тимчасово окуповані росіянами українських території приїхали члени путінської партії "Єдина Росія". Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що саме тому функція "єдиноросів" - це підготовка до так званих незаконних референдумів.

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