Росіяни зранку обстріляли Костянтинівку: є загиблі

Зранку в четвер, 8 серпня, армія Російської Федерації вдарила по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу загинули дві людини.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Росіяни обстріляли місто сьогодні зранку — поцілили у приватний сектор. За попередньою інформацією, використали артилерією", — йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, нині на місці удару поліція документує всі обставини цього злочину.

Як повідомлялося, цієї ночі росіяни атакували Сумську область. Стався "приліт" по селу Стецьківка. Інформації про травмованих чи загиблих немає.

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