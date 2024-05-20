Росіяни зранку вгатили по Херсону: один чоловік загинув 

Російські військові сьогодні, 20 травня, обстріляли Дніпровський район Херсона. Один чоловік отримав поранення, ще один — загинув.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Місцевий житель ушпиталений із мінно-вибуховою травмою. Внаслідок ранкового російського обстрілу також загинув місцевий житель.

Що відомо про обстріли Херсонщини за добу

Російські військові упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 19 населених пунктів Херсонської області. Під обстрілами та авіаударами російської армії перебували Новокаїри, Нововоронцовка, Новорайськ, Берислав, Золота Балка, Шляхове, Новоолександрівка, Широка Балка, Михайлівка, Микільське, Тягинка, Антонівка, Станіслав, Садове, Зимівник, Качкарівка, Червоний Маяк, Веселе та Херсон.

Поранення отримали восьмеро людей. Пошкоджені багатоповерхівка, 21 приватний будинок, сільськогосподарська та комунальна інфраструктури, а також три автомобілі.

Нагадаємо, 19 травня російські військові за добу з різних видів озброєння обстріляли 12 населених пунктів Херсонської області. Двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

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