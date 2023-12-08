Росіяни зранку здійснили пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників - ПС

Російський загарбники зранку здійснили запуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників з Ту-95.

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По це інформують Повітряні сили та моніторингові канали.

"Імовірні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС", - йдеться у повідомленні повітряний сил.

Моніторингові канали повідомляють, що попередньо здійснено пуски ракет типу Х-101/555/55 з Ту-95 з Каспійського напрямку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що готуючись до ймовірних атак Росії, уряд та Генштаб ухвалили рішення про захист обʼєктів енергетичної інфраструктури у три рівні.

Крім того, ми раніше інформували, що пані посол США Бріджит Брінк повідомила, що Америка та Британія працюють над захистом енергосистеми України.

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