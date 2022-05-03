Росіяни зривають евакуацію: маріупольці чекають у Бердянську на евакуацію

Російські окупанти зривають обстрілами евакуацію маріупольців, як наразі чекають на виїзд з Бердянська Запорзької області.
Загарбники держави-терористки блокують евакуацію мирних людей. Вони уже два тижні не можуть виїхати з Бердянська.
Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі телемарафону.
"На жаль, сьогодні право, кому евакуйовуватись, кому жити, а кому вмирати привласнив собі Путін. Тільки він особисто приймає рішення щодо початку евакуації", - наголосив Бойченко.
За його словами, українська сторона очікувала, що 3 травня таки відбудеться евакуація біля Бердянська. Адже виїхати намагаються дві тисячі маріупольців, які змогли добратись до міста. Втім, рух до Запоріжжя блокують окупанти.
Російські війська не дають змоги вивезти маріупольців до підконтрольної області Україні, до Запоріжжя, - зауважив мер міста.
Як повідомлялося, українська сторона продовжує пропонувати евакуацію людей із території заводу “Азовсталь” в Маріуполі. Працюють декілька треків, повідомив президент Володимир Зеленський. Він також додав, що наразі все залежить від російської сторони. Процес складний навіть з урахуванням того, що приєдналася ООН.
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