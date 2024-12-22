Росіяни зробили спробу окупувати острів на Дніпрі – війсковослужбовець

У ворога просто нереальні завдання.

Росіяни зробили спробу окупувати острів на Дніпрі. Їх ліквідували українські бійці.

Про це пише військовий із позивним "Осмáн", командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов.

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Зранку 22 грудня російські окупанти під покровом дощу та туману висадились на один з островів на р.Конка. Як тільки туман дав змогу літати FPV-дронам, зазначив Бунятов, окупанти були знищені.

"Зараз ру**я старанно утилізовує свій о/с, цілі їх задач нереальні, як і евакуація, єдиний шанс – погана погода", – підсумував Бунятов.

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