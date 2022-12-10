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Росіяни зруйнували майже 150 медзакладів: скільки коштів потрібно на відновлення інфраструктури

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни зруйнували майже 150 медзакладів: скільки коштів потрібно на відновлення інфраструктури

Обстріл лікарні у Куп'янському районі Харківщини, фото / Харківська ОВА

Потрібно щонайменше мільярд доларів.

За майже десять місяців війни російські війська вже зруйнували 144 об'єкти медичних закладів та понад одну тисячу пошкодили. Для того, аби відновити лікарні, потрібно щонайменше мільярд доларів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоровʼя Олексій Яременко, передає пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За його словами, найбільше втрат зафіксовано на Донеччині, Харківщині, Херсонщині, Миколаївщині та Київщині.

 "Аби відновити медичні заклади, які зруйнувала Росія, Україні потрібно щонайменше один мільярд доларів. Така сума необхідна, аби відбудувати лікарні та амбулаторії до того стану, в якому вони були до війни. Щоб розбудувати заклади сучасного рівня, необхідно щонайменше 14 мільярдів євро", - розповів Яременко.

Він каже, що медична система вже готується до можливого повного блекауту. Медичні заклади поступово забезпечують електрогенераторами, старлінками та необхідними запасами палива і води. Наразі в українських лікарнях працює понад три тисячі генераторів та понад тисячу станцій Starlink. 

Нагадаємо, МОЗ рекомендує обласним військовим адміністраціям розглянути питання щодо призупинення планових операцій у зв’язку з масованими обстрілами армії Росії. Рішення ухвалили, бо готують систему охорони здоров’я до можливого додаткового навантаження через знеструмлення.

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Дата публікації
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