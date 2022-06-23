Росіяни звільнили з полону проректора Херсонського державного університету Вінника

Російські окупанти випустили з полону проректора Херсонського державного університету Максима Вінника.

Вінника звільнили кілька днів тому. Втім, інформацію про це не можна було оприлюднити відразу через необхідність гарантувати його безпеку в Херсоні.

Про це повідомив ректор ХДУ Олександр Співаковський.

"Наш друг, колега, проректор Херсонського державного університету Максим Вінник вже на підконтрольній уряду території України. Тільки що зателефонував і сповістив, що з ним нарешті все добре і він у безпеці!" - написав Співаковський.

До слова, росіяни викрили Вінника ще 14 червня. Тоді в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що чоловіка вивезли в невідомому напрямку.

Як повідомлялося, активність українських партизанів ускладнює зусилля російських військових у встановленні окупаційного режиму на Херсонщині. Також повідомляється про значний тиск в області на російські війська з боку ЗСУ.

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