Росіянин намагався вивезти з України 110 тисяч євро та 40 тисяч доларів: наслідки на відео

Росіянин намагався вивезти з України 110 тисяч євро та 40 тисяч доларів: наслідки на відео

Чоловік не задекларував гроші.

Росіянин намагався вивезти з України більше 110 тисяч євро та 40 тисяч доларів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Як зазначається, росіянин їхав з України до Румунії.

"У пункт пропуску "Солотвино" він прибув легковиком української реєстрації. Під час огляду транспортного засобу прикордонний наряд Мукачівського загону виявив в багажнику, серед особистих речей, незадекларовані грошові кошти в розмірі 110 000 євро та 40 тисяч доларів США. Валюту у громадянина Росії 1983 року народження вилучено представниками митниці встановленим порядком", - йдеться у повідомленні.