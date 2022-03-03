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Росіянин намагався вивезти з України 110 тисяч євро та 40 тисяч доларів: наслідки на відео

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Росіянин намагався вивезти з України 110 тисяч євро та 40 тисяч доларів: наслідки на відео

Чоловік не задекларував гроші.

Росіянин намагався вивезти з України більше 110 тисяч євро та 40 тисяч доларів.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. 

Як зазначається, росіянин їхав з України до Румунії.

"У пункт пропуску "Солотвино" він прибув легковиком української реєстрації. Під час огляду транспортного засобу прикордонний наряд Мукачівського загону виявив в багажнику, серед особистих речей, незадекларовані грошові кошти в розмірі 110 000 євро та 40 тисяч доларів США. Валюту у громадянина Росії 1983 року народження вилучено представниками митниці встановленим порядком", - йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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