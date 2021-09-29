Росіянин намагався виїхати з України до Білорусі на краденому авто

Автомобіль перебував у розшуку ще від 2019 року.
У Волинській області на пункті пропуску Доманове, що на кордоні із Білоруссю, росіянин намагався виїхати з України на краденому автомобілі.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Так, вночі 29 вересня прикордонники із Волинського загону затримали громадянина Росії, який на автомобілі Skoda намагався виїхати з України.
Під час перевірки з'ясувалось, що автомобіль перебуває у базі даних "Інтерполу". Він вважається викраденим ще від 2019 року.
На місце події викликали поліцію та передали правоохоронцям автомобіль.
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