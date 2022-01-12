Росіянин прилетів до "Борисполя" з радіоактивним годинником (фото)

Росіянин прилетів до "Борисполя" з радіоактивним годинником (фото)

Доза випромінювання перевищувала допустиму норму у 100 разів.

У аеропорту "Бориспіль" прикордонники виявили у росіянина радіоактивний годинник, який перевищував норму випромінювання у 100 разів.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Чоловік прямував на рейс до Стамбула. Під час перевірки ручного багажу росіянина спрацював стаціонарний комплекс "Янтар", за допомогою якого відстежуються наявність радіоактивних матеріалів та предметів.

Як виявилося, джерелом радіаційного фону був авіаційний годинник пасажира. Доза випромінювання предмету перевищувала допустиму норму у 100 разів.

Годинник було вилучено співробітниками митниці.

Нагадаємо, що українські військові затримали на російському кордоні групу нелегальних мігрантів.

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