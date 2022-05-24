Росіянин встромив клинок у серце українцю, уявляючи себе персонажем з "Володаря перснів": аудіо

Росіянин встромив клинок у серце українцю, уявляючи себе персонажем з "Володаря перснів": аудіо

Російський військовий похизувався своїй дружині, як жорстоко вбив українця, встромивши йому клинок просто у серце.

Окупант зізнався, що давно вже мріяв таким чином вбити людину і перерізати їй сухожиля.

Телефонну розмову загарбника перехопила Служба безпеки України.

"Російських окупантів не дарма називають орками – деякі з них дійсно фанатіють від цих персонажів "Володаря перснів" і насолоджуються вбивствами мирних українців. Нове перехоплення СБУ шокує, і це вже не фантастика, а звичайний звірячий рашизм і садизм", - констатують в СБУ.

Російський окупант розповів, що він з товаришами познущалися зі спійманого українця, а згодом і вбили.

"Ми вчора "укра" спіймали… Тепер він в іншому світі. Я йому свій "свинокіл" прямо в сердце увігнав... У мене клинок, як у Фродо Беггінса. Так що я свою мрію… я ж хотів людині сухожилля перерізати і вставити кіл", – розповідає російський загарбник своїй дружині.

Жінці байдуже до вбитого українця, але їй все ж таки огидно слухати про криваві мрії свого "орка".

"Судячи з усього, вона не особливо чекатиме на його повернення додому… Ми ж докладемо усіх зусиль, аби він не повернувся з війни!", - підсумували в СБУ.

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