Росіянин захотів воювати на боці України проти РФ і прийшов до СБУ: фото, відео

Росіянин захотів воювати на боці України проти РФ і прийшов до СБУ: фото, відео

Чоловік закликав своїх співвітчизників не виконувати злочинні накази і не йти воювати проти України.

62-річний корінний росіянин з Тверської області прийшов до СБУ, щоб воювати з РФ на боці України.

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Як повідомили в Службі безпеки України, громадяни Російської Федерації починають усвідомлювати злочинність і диктатуру своєї влади.

Для підтвердження свого громадянства чоловік назвав своє ім'я, прізвище, показав паспорт громадянина Росії і виявив бажання захищати Україну.

"Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдат не виконувати злочинні накази, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних", – закликав чоловік співвітчизників.

В СБУ зазначають, що таке рішення він ухвалив свідомо, розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України.

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