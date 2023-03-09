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Росіяни вдарили по об'єкту енергетики на Кіровоградщині: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни вдарили по об'єкту енергетики на Кіровоградщині: що відомо

Фото: Associated Press

Минулося без жертв.

Вночі 9 березня російські окупанти влучили по об'єкту енергетики в Кропивницькому районі Кіровоградської області.

Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Чергова масована ворожа атака. Ворог лупить по критичній інфраструктурі ракетами і дронами. В Кропивницькому районі є влучання в об’єкт енергетики", - наголосив Райкович.

Наразі на місці атаки працюють відповідні служби. За словами Райковича, минулося без жертв.

Нагадаємо, вночі проти 9 березня армія агресорки Росії завдала масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог дійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.

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Дата публікації
Перегляди
1173
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