Росіяни вдарили по об'єкту енергетики на Кіровоградщині: що відомо

Минулося без жертв.
Вночі 9 березня російські окупанти влучили по об'єкту енергетики в Кропивницькому районі Кіровоградської області.
Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Чергова масована ворожа атака. Ворог лупить по критичній інфраструктурі ракетами і дронами. В Кропивницькому районі є влучання в об’єкт енергетики", - наголосив Райкович.
Наразі на місці атаки працюють відповідні служби. За словами Райковича, минулося без жертв.
Нагадаємо, вночі проти 9 березня армія агресорки Росії завдала масованого ракетного удару по об‘єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог дійснив 81 пуск різних ракет, а також вісім пусків безпілотників Shahed.
Читайте також:
- Вибухи в Києві: куди влучили та що відомо
- На Львівщині ракета РФ впала у житловій зоні: під завалами шукають людей, є жертви
- Над Одещиною збили шість ракет та один безпілотник - ОВА