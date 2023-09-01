Росії буде важче цього року зруйнувати критичну інфраструктуру України — експерт

Ворог обов'язково буде намагатись залишити українців без води, світла та тепла взимку.

Російським загарбникам буде набагато важче цього року зруйнувати критичну інфраструктуру через обмежені можливості.

Таку думку висловив офіцер резерву ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров, інформує OBOZREVATEL.

Він заявив, що наразі ворог проводить розвідку засобів ППО, які захищають об’єкти критичної інфраструктури в Україні.

"Я абсолютно переконаний в тому, що Росія не відмовилася від планів знищення нашої критичної інфраструктури. Розвідувати її, напевно, немає сенсу, адже вони і так знають, де знаходяться наші об'єкти. Скоріше, вони більше роблять акцент на тому, щоб розвідати, де і які засоби ППО та на яких ділянках у нас встановлені для прикриття критичної інфраструктури", – зауважив він.

Експерт зазначив, що у ворога більше нема можливості завдавати масованих ракетних ударів по Україні, так само як було минулого року. Це повʼязано з дефіцитом ракет.

"Отже, ворог не відмовився від атак, але намагатиметься бити обережніше, але точніше", – спрогнозував Крамаров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що енергетична галузь об'єднала зусилля, щоб підготуватись до зими.

Крім того, ми раніше інформували, що можливі відключення світла взимку залежать від характеру і масштабу обстрілів енергосистеми у зазначений період.

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