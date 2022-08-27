Росії доведеться виправдовуватись: у ГУР розповіли, чи оголосить Путін загальну мобілізацію

Росія може в будь-який момент оголосили загальну мобілізацію, однак тоді їй доведеться виправдовуватись за таке рішення.

Наразі Путін використовує приховану мобілізацію. Проте рішення про загальну мобілізацію може буде ухвалено дуже швидко.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми не виключаємо, що в будь-який момент може бути оголошена загальна мобілізація. Але немає підстав проводити загальну мобілізацію, якщо не оголошена війна. А яка війна, якщо вони проводять спеціальну воєнну операцію? Тоді їм треба говорити, що вони не досягли успіху або придумувати якісь інші причини для того, щоб оголосити війну та загальну мобілізацію", - сказав Скібіцький.

Водночас представник ГУР МО наголосив, що Росія може зробити це дуже швидко, адже Держдума перебуває під повним контролем Путіна, і будь-який закон чи рішення ухвалюються мало не одноголосно, швидко, без зайвих зволікань.

"Інформації про те, що загальна мобілізація буде введена найближчим часом поки що немає", - додав він.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав 25 серпня указ про збільшення чисельності збройних сил від 1,9 до 2 млн 39 тис. осіб. Документ набуде чинності від 1 січня 2023 року.

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