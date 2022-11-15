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Росії кажуть про мир, а вона - ракети у відповідь: Зеленський прокоментував масований удар по Україні

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Час на прочитання
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Росії кажуть про мир, а вона - ракети у відповідь: Зеленський прокоментував масований удар по Україні

Фото: Офіс президента України

Президент зазначив, що уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. 

Сьогодні Росія здійснила черговий масований ракетний удар. Загалом 90 ракет.

Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки. 

Про це повідомив президен України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні  до українців 15 листопада.

"Та й коли це сталось? Одразу, як в Індонезії завершився перший день саміту "двадцятки". Найпомітніші заяви прозвучали, основні зустрічі відбулись. Росії кажуть про мир, а вона - ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи, які Росія ж спричинила, а вона - іранські дрони у відповідь. Їй 10 пунктів, щоб закінчити війну, а вона - по 10 ракет на кожен пункт про мир", - зазначив президент.

Володимир Зеленський розповів, як о пів на четверту ранку 15 листопада приєднався до саміту, щоб представити пропозиції України, як відновити мир і міжнародний порядок.

"Світ почув Україну. Учасники G19 робили свої заяви... А потім у Москві вирішили, що можуть знову спробувати терором досягти того, чого дев’ятий місяць не можуть і не зможуть досягти.

15 година 24 хвилини – ракета, Київ. І по всій країні... Як ми сьогодні жили...

15:54 – ракета, Кропивницький.

15:56 – дві ракети, Кіровоградщина.

15:56 – ракета, Житомирська область. А ще – Франківщина, Рівненщина, Харківщина...

16:29 – ракета, Кривий Ріг.

16:29 – ракета, Полтавщина.

16:35 – знову Житомирщина. Київщина, Львівщина, Одеська область, Миколаївщина. А ще – Волинь, Хмельницький, Тернопільщина... І знову Київ.

Убиті й поранені люди. Мої співчуття рідним!", - сказав президент.

Зазначимо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія у вівторок, 15 листопада, здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Наслідки можуть бути для сусідніх держав.

Нагадаємо, із 90 ракет, випущених Росією 15 листопада, збито 73, із десятка дронів-камікадзе знищено всі. В районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21.

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Дата публікації
Перегляди
2085
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