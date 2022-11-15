Росії кажуть про мир, а вона - ракети у відповідь: Зеленський прокоментував масований удар по Україні

Сьогодні Росія здійснила черговий масований ракетний удар. Загалом 90 ракет.

Уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.

Про це повідомив президен України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців 15 листопада.

"Та й коли це сталось? Одразу, як в Індонезії завершився перший день саміту "двадцятки". Найпомітніші заяви прозвучали, основні зустрічі відбулись. Росії кажуть про мир, а вона - ракети у відповідь. Їй кажуть про глобальні кризи, які Росія ж спричинила, а вона - іранські дрони у відповідь. Їй 10 пунктів, щоб закінчити війну, а вона - по 10 ракет на кожен пункт про мир", - зазначив президент.

Володимир Зеленський розповів, як о пів на четверту ранку 15 листопада приєднався до саміту, щоб представити пропозиції України, як відновити мир і міжнародний порядок.

"Світ почув Україну. Учасники G19 робили свої заяви... А потім у Москві вирішили, що можуть знову спробувати терором досягти того, чого дев’ятий місяць не можуть і не зможуть досягти.

15 година 24 хвилини – ракета, Київ. І по всій країні... Як ми сьогодні жили...

15:54 – ракета, Кропивницький.

15:56 – дві ракети, Кіровоградщина.

15:56 – ракета, Житомирська область. А ще – Франківщина, Рівненщина, Харківщина...

16:29 – ракета, Кривий Ріг.

16:29 – ракета, Полтавщина.

16:35 – знову Житомирщина. Київщина, Львівщина, Одеська область, Миколаївщина. А ще – Волинь, Хмельницький, Тернопільщина... І знову Київ.

Убиті й поранені люди. Мої співчуття рідним!", - сказав президент.

Зазначимо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Росія у вівторок, 15 листопада, здійснила наймасованіший обстріл енергосистеми від початку війни. Наслідки можуть бути для сусідніх держав.

Нагадаємо, із 90 ракет, випущених Росією 15 листопада, збито 73, із десятка дронів-камікадзе знищено всі. В районі Києва підрозділами ППО збито 18 ракет з 21.

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