"Росії не вдасться окупувати більше українських земель": Байден розповів, що буде далі з контрнаступом ЗСУ

Звільнення Херсона – дуже знакова подія для України і саме Україна має вирішувати, як їй вести бойові дії надалі. Ймовірно, контрнаступ ЗСУ на тимчасово окупованих РФ територіях може дещо сповільнитися, але Росії не вдасться окупувати більше українських земель.

Про це сказав президент США Джо Байден на пресконференції за підсумками зустрічі з очільником Китаю Сі Цзіньпінем.

"Насправді, відвоювання Херсона - це дуже знакова перемога для України, можу хіба що аплодувати хоробрості й потужності Збройних Сил й народу України. Зараз важко говорити, що це означає, але я хочу буду чітким: ми продовжуватимемо підтримувати Україну, надаватимемо всю необхідну підтримку, щоб вони могли відстоювати свою позицію", - сказав президент США.

Також Байден зазначив, що нині не можна обговорювати Україну без присутності її представників.

"Україна має вирішувати, як їй вести бойові дії. Ми розуміємо, що наближається війна і напевно вони дещо сповільняться, і я маю таку впевненість, що Росії не вдасться окупувати більше українських земель", - додав американський лідер.

Звільнення Херсона

11 листопада Збройні сили України звільнили Херсон.

Цього ж дня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після звільнення Херсона ЗСУ не зупинятимуться і продовжать деокуповувати українські території.

13 листопада у Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.

14 листопада до Херсона приїхав президент Володимир Зеленський, який зокрема взяв участь у церемонії підняття прапора України. Глава держави наголосив, що Україна крок за кроком звільняє окуповані території, і попри важкі бої та високу ціну перемоги – пройде цей складний шлях. Зеленський наголосив, що Україна продовжить звільняти території, які окупував агресор.

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