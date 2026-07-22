Росії не вистачає грошей на ракети: у Генштабі ЗСУ розкрили, на яку зброю робить ставку армія Путіна

Росія робить ставку на дешеві дрони для ударів по Україні / © ТСН

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Військове командування України фіксує перехід російського оборонного-промислового комплексу від кількості до якості виробленої продукції. Через економічні труднощі в РФ змушені зменшувати масштаби ракетних програм, проте активно вдосконалюють безпілотні технології для ударів по Україні.

Про це розповів заступник Головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко під час брифінгу в «Укрінформі» на тему «Військові інновації: основні досягнення за перше півріччя 2026 року», що відбувся у середу, 22 липня.

Нові різновиди «Шахедів» та об’єднання РЕБ

Головним пріоритетом для армії окупантів сьогодні є виробництво нових модифікацій «Шахедів», а також розробка малих дронів, які здатні діяти автономно без засобів зв’язку та навігації. Це робить їх більш стійкими до українських систем придушення.

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Крім того, російські сили активно інтегрують великі системи на полі бою та об’єднують радари, засоби РЕБ та дрони-перехоплювачі в єдину мережу, як це вже робить їхній підрозділ «Рубікон».

«Ми бачимо як вони об’єднують радари, РЕБ об’єднують, ми бачимо як їхні підрозділи, той же „Рубікон“, застосовує систему виявлення. Його інтегрують, опрацьовують і туди ж інтегрують дрони-перехоплювачі або ударні дрони», — пояснив представник Генштабу.

Лазерна зброя України проти ворожих цілей

Водночас українські сили також не стоять на місці і продовжують активно впроваджувати новітні технології для захисту повітряного простору. За словами Андрія Лебеденка, вітчизняна лазерна зброя вже довела свою спроможність збивати російські FPV-дрони та успішно працює по ударних «Шахедах».

Найближчими місяцями Сили оборони планують отримати ще більше нових засобів, які зможуть значно ефективніше знищувати повітряні цілі ворога, ніж традиційні кулемети.

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Він також анонсував, що найближчим часом буде продемонстровано українські проєкти імпульсної зброї, спеціально розробленої для протидії масованим атакам безпілотників.

Загроза з моря та ракетні атаки

Попри акцент на безпілотниках, російські загарбники не згорнули свої ракетні програми. Як зазначають у Генштабі, сучасні ракети, якими РФ обстрілює українські міста, суттєво відрізняються від тих, що використовувалися на початку повномасштабного вторгнення, завдяки кращій точності навігації та стійкості до РЕБ.

Також окупанти намагаються наздогнати Україну у технологіях безекіпажних катерів.

«Зараз вони дуже активно працюють в морському домені, вони побачили, що ми змогли розібратись з їхнім флотом за рахунок наших безекіпажних дронів і сьогодні вони намагаються вирівняти історію в технологічності і в масовості щодо морського домена», — наголосив Лебеденко.

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Нагадаємо, Росія змінила тактику терору української столиці. Замість масованих, але нечастих атак, ворог тепер завдає короткі, але регулярні нічні удари, щоб виснажувати людей і тиснути на їхній психоемоційний стан.

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