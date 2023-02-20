"Росії необхідно зрозуміти вбивчі реалії": Подоляк розповів, як закінчиться війна в Україні

Україна не піде на жодні територіальні компроміси з РФ, каже радник голови ОПУ.

Війна з Росією закінчиться на умовах України і зі збереженням її територіальної цілісності.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму акаунті в Twitter.

"РФ необхідно зрозуміти вбивчі реалії... Ніяких територіальних компромісів, жодних нових "ліній поділу", жодних "нових регіонів". Війна буде фіналізована правильно – лише на умовах України… Візити лідерів демократичного світу до Києва саме це символізують", написав він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден під час візиту до Києва 20 лютого запевнив президента України Володимира Зеленського у цілковитій підтримці та анонсував нову військову допомогу Україні на 500 млн доларів.

Президент США також анонсував вже цього тижня додаткові санкції проти еліт і компаній, що підживлюють російську військову машину.

Байден і Зеленський провели переговори, які, за словами президента України, були дуже плідними, а їхні результати відобразяться на полі бою.

На думку військовослужбовця, колишнього радника Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва, Байден зробить все, щоб Україна перемогла.