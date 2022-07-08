"Росії після цього не буде": в ОП прокоментували нову загрозу ядерного удару по Україні з боку РФ

Після вчорашніх заяв російського диктатора Володимира Путіна, що РФ нібито "ще нічого серйозно не починала", деякі експерти сприйняли це як погрозу ядерного удару.

В Офісі президента запевнили, що на сьогодні не бачить особливих загроз завдання ядерного удару Росією по Україні.

Про це повідомив 24 каналу радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

"Росії після цього не буде: ні в історії, ані у фізичному сенсі. Та в будь-якому значенні її просто не стане", – заявив Подоляк.

Водночас радник ОП зазначив, що Путін - це "дивна людина", тому від нього можна очікувати будь-чого.

"Він же сказав, що "навіщо нам світ, якщо там не буде росії". Вони прямують у "російський рай", це ж насправді пекло. Але російська пропаганда намагається усіх переконати, що це рай", – зазначив Подоляк.

Нагадаємо, американський історик російського походження Юрій Фельштинський вважає, що Путін все ж може застосувати ядерни удар. Це станеться, коли в очільника Кремля у війні проти України будуть закінчуватися солдати та танки. За його словами, Путін постійно аргументує свою позицію тим, що у нього є ядерна зброя.

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