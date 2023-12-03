Росії потрібні не мирні переговори, а пауза для накопичення сил — Подоляк

Росії не потрібні жодні переговори про мир, вона хоче лише паузу, щоб накопичити сили і з новою силою піти у наступ.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що російське керівництво взагалі не сприймає такої опції як переговори.

"Росія хоче, щоб ми дозволили їй отримати оперативну паузу на три місяці, на шість місяців. А це означає - "заморозили" лінію фронту. У цей час Росія проведе додаткову мобілізацію, проведе свої політичні кампанії, які вона фіктивно називає "вибори", вкладе додаткові гроші до мілітарної складової, отримає можливість добрати снаряди у Північної Кореї тощо", - заявив Подоляк.

Він додав, що під час так званого "перемирʼя" Росія обовʼязково буде максимально жорстко інформаційно та політичними провокаціями атакувати країни Європи, щоб вони все більше і більше відмовлялися від бажання допомагати Україні.

"І потім наступний етап війни", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського наголосили, що Україна у жодному разі не пропонуватиме Росії мир, бо це "означає виконати її ультимативні капітулянтські вимоги".

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Путін очікує, що Захід втомиться від України і покладає великі надії на Дональда Трампа.

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