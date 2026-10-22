«Росії тоді навіть близько не існувало»: Зеленський пояснив, чому Путін розпочав війну проти України

Зеленський про те, чому Путін розпочав війну / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський детально розповів про справжні мотиви кремлівського диктатора і причину, чому Росія розпочала проти України повномасштабну війну.

Про це він розповів в інтерв’ю британському подкастеру Стівену Бартлетту.

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«Росії тоді навіть близько не існувало»: Зеленський про причину початку війни

Зеленський звернув увагу на те, як Путін систематично перекручує історичні факти. За словами президента Зеленського, Путін штучно звужує витоки нашої державності та прагне переконати всіх, ніби історія України бере свій початок лише після подій революції 1917 року.

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«Це абсурд, як на мене. Історія країни не може починатися з 1917 року. Він згадує революцію 1917 року, оскільки йдеться про історію Радянського Союзу — не про історію Росії і не про історію України. Саме Радянський Союз. Чому? Тому що він посилає сигнал людям у Росії — зокрема молоді, яка отримує інформацію в школах і сприймає її як належне, не заглиблюючись у суть. Він дає їм зрозуміти, що їхнє життя — це Радянський Союз, і саме туди ми повертаємося», — каже Зеленський.

За допомогою псевдоісторичних маніпуляцій російський диктатор цілеспрямовано насаджує своєму суспільству міф про потребу відродження Радянського Союзу. Це один зі способів, якими Путін намагається виправдати вторгнення в Україну.

«Історія країни не може починатися 1917 року. В Україні є церкви, яким тисяча років. Україна — спадкоємиця Київської Русі. Росії тоді навіть близько не існувало», — зазначив Зеленський.

Зеленський жорстко відповів Трампу щодо наступу РФ на Київ

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський категорично відкинув і різко прокоментував заяви президента США Дональда Трампа про те, що російська армія не змогла захопити Київ 2022 року через сильні зливи та розмоклий ґрунт.

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Раніше Трамп припустив, що саме «найсильніший за 10 років дощ» завадив просуванню російської військової техніки, хоча окупанти мали без особливих труднощів взяти українську столицю.

Зеленський наголосив, що справа полягає зовсім не в погоді. За словами президента, головними причинами краху окупантів стали сильний опір українського народу та стратегічні прорахунки командування РФ.

Втім, як підкреслив президент, росіянам для взяття Києва потрібно було вдвічі більше сил — близько 300 000–400 000 військових, і їхньою головною помилкою було те, що вони навіть не усвідомлювали сили українського опору.

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