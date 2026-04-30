ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
194
Час на прочитання
2 хв

Росії вистачить ресурсу для наступу ще на рік-два: куди може дійти ворог — командувач Нацгвардії

Через величезні втрати у війні проти України російська окупаційна армія не може створити серйозні резерви для розширення фронту.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Коментарі
Війна Росії проти України

Війна Росії проти України / © ТСН

Командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко вважає, що російська армія навіть за теперішнього рівня втрат має достатньо людського ресурсу для наступу упродовж одного-двох років.

Про це він сказав в інтерв’ю для.LB.ua

«У них великий мобілізаційний ресурс плюс диктатура, яка забезпечить за потреби людей для наступу», — наголосив Півненко.

При цьому командувач Нацгвардії наголосив, що через величезні втрати, яких зазнають окупанти у війні проти України, вони не можуть створити серйозні резерви для розширення фронту.

«Вони не можуть, умовно, на півночі піти армією, дійти до Києва і закрити питання. Навіть думок про це немає, бо сили не безкінечні й інтенсивність війни шалена», — додав він.

Генерал Півненко вважає, що у ворога немає можливості захопити ні Суми, ні Харків. За його словами, саме через героїчну оборону Харкова, окупанти намагаються зруйнувати місто обстрілами.

«Хлопці тоді зупиняли танкові колони — і зупинили-таки. Ми всі хотіли захистити наше місто, нашу державу! Я на той час був командиром окремого загону спеціального призначення, і ми теж зробили свій внесок в оборону міста», — зауважив він.

На думку командувача Нацгвардії ворог буде намагатися повністю захопити Покровськ, добити Костянтинівку.

«Про Слов’янськ/Краматорськ узагалі мовчу, бо це не питання навіть двох-трьох років», — зазначив він.

Генерал Півненко також звернув увагу на те, як зростає ефективність української армії і висловив переконання, що Силам оборони вдасться створити таку оборону і щільність кілзони, що для росіян війна втратить будь-який сенс.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що військово-політичне керівництво Росії планує подальші наступальні операції проти України навіть попри те, що саме визнає їхню низьку ефективність.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
194
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie