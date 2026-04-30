Командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко вважає, що російська армія навіть за теперішнього рівня втрат має достатньо людського ресурсу для наступу упродовж одного-двох років.

Про це він сказав в інтерв’ю для.LB.ua

«У них великий мобілізаційний ресурс плюс диктатура, яка забезпечить за потреби людей для наступу», — наголосив Півненко.

При цьому командувач Нацгвардії наголосив, що через величезні втрати, яких зазнають окупанти у війні проти України, вони не можуть створити серйозні резерви для розширення фронту.

«Вони не можуть, умовно, на півночі піти армією, дійти до Києва і закрити питання. Навіть думок про це немає, бо сили не безкінечні й інтенсивність війни шалена», — додав він.

Генерал Півненко вважає, що у ворога немає можливості захопити ні Суми, ні Харків. За його словами, саме через героїчну оборону Харкова, окупанти намагаються зруйнувати місто обстрілами.

«Хлопці тоді зупиняли танкові колони — і зупинили-таки. Ми всі хотіли захистити наше місто, нашу державу! Я на той час був командиром окремого загону спеціального призначення, і ми теж зробили свій внесок в оборону міста», — зауважив він.

На думку командувача Нацгвардії ворог буде намагатися повністю захопити Покровськ, добити Костянтинівку.

«Про Слов’янськ/Краматорськ узагалі мовчу, бо це не питання навіть двох-трьох років», — зазначив він.

Генерал Півненко також звернув увагу на те, як зростає ефективність української армії і висловив переконання, що Силам оборони вдасться створити таку оборону і щільність кілзони, що для росіян війна втратить будь-який сенс.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що військово-політичне керівництво Росії планує подальші наступальні операції проти України навіть попри те, що саме визнає їхню низьку ефективність.

