"Росії, як побитій собаці доведеться звідти йти": командувач армії РФ висловився про війну в Україні

Один із командуючих російської армії озвучив "причину", з якої, на його думку, Росія не може піти з України.

Він вважає, що український націоналізм за якийсь час дістанеться Росії, а армії РФ доведеться йти з України як "побитій собаці".

Про це тимчасово виконуючий обов‘язки командуючого 41 армії РФ Олег Короткевич сказав під час зустрічі з родинами військовослужбовців 35 окремої мотострілецької бригади.

"Чи може наш президент оголосити по телевізору: "Так, я ухвалив рішення зупинити спеціальну воєнну операцію". Може? Звичайно може. Тільки що в нас вийде? Все, що зроблено, все дарма? Раз. І увесь той недобитий націоналізм, який залишився, він за рік прийде до нас. Тому що нашій державі, як побитому собаці, доведеться йти звідти. Ми ж не можемо собі цього дозволити, якби важко нам не було", - сказав він.

Він розповів про велику кількість "відмовників" серед окупантів. Т.в.о. командувача почав залякувати присутніх погрозами про звільнення та появу на дошці "пошани" тих, хто не бажає далі воювати.

"Дошка сорому є, але вона розташована у підрозділах, ми її у місті поки не розміщуємо. Але ми її обов‘язково розмістимо, повірте. І кожного ганебника знатимемо в обличчя", – сказав він.

Нагадаємо, що українські військові хоча і повільно, зате тихими, впевненими кроками продовжують просуватися на Херсонському напрямку. Ці кроки відбуваються в таємничості, щоб ЗСУ могли закріпитися на тій території і потім оголосити про свої перемоги.

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