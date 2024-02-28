У Словенії занепокоєні тим, що російська агресія може перекинутися на країни НАТО

У Словенії занепокоєні прогнозами експертів щодо того, що Росія може розв’язати війну проти країн НАТО, якщо допомога Україні буде недостатньою.

Про це заявила міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон в інтерв’ю Укрінформу.

"Я поділяю занепокоєння країн, що російська агресія в Україні може перекинутися на сусідні країни. Саме тому ми робимо все можливе для забезпечення миру", – сказала вона.

Файон також наголосила на тому, що взяла участь у засіданнях Генеральної асамблеї та Ради безпеки ООН, щоб продемонструвати підтримку України.

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"Два роки тому ми були шоковані тим, що сусідня країна може напасти на Україну, вдатися до такої жорстокої агресії, – зазначила міністр. – Тож ми повинні докласти всіх зусиль, щоб знайти політичне рішення стосовно війни", - додала вона.

Також, за її словами, Словенія підтримує українську Формулу миру та будь-які мирні ініціативи, що відповідають міжнародному праву й Статуту ООН, хоча Росія не виявляє бажання вести відповідні переговори.

"Я також вважаю, що ми потребуємо ширшої міжнародної підтримки, особливо з боку Глобального Півдня", – додала вона.

Нагадаємо, Росія прагне напасти на одну з країн НАТО, щоб показати неспроможність Альянсу швидко реагувати. І цією державою може стати Естонія.

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