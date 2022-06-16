Російська агресія проти всієї Європи: Зеленський назвав найбільш ефективну зброю

Росія не обирає, кому і коли погрожувати.

Найбільш ефективна зброя проти російської агресії - це об'єднання.

Про це на спільній з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії пресконференції в Києві 16 червня заявив президент Володимир Зеленський.

"Від об'єднання залежить все інше. Росія не обирає, кому і коли погрожувати. Агресія проти України - це агресія проти всієї Європи, проти кожного з нас, проти наших спільних цінностей. І лише об'єднаною має бути і наша відповідь", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що українці сьогодні на передовій проти російських ударів, але не наодинці.

"І це підтверджується саме таким форматом сьогоднішньої зустрічі.", - додав президент.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс вранці 16 червня прибули до Києва.

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