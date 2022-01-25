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Російська агресія: Україна звернулась до ООН та Європарламенту

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Російська агресія: Україна звернулась до ООН та Європарламенту

УНІАН

Проєкт постанови підтримали у парламенті. 

Народні депутати на пленарному засіданні 25 січня розглянули звернення Верховної Ради до міжнародних парламентів, урядів та організацій через військовий шантаж Росії.

Проєкт постанови №6543 підтримали у парламенті. 

Україна звернулась до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

Як повідомлялося, парламентська опозиція вимагає негайно провести закрите позачергове засідання Верховної Ради за участі президента Володимира Зеленського та керівників силових відомств. Головна тема - це адекватна відповідь російській агресії та план дій у разі повномасштабного вторгнення ворога. 

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