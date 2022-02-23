Російська агресія в Україні: головні події дня

Як реагує світ та Україна на вторгнення Путіна на Донбас, що відбувається на кордонах та на лінії фронту.

Упродовж середи, 23 лютого, через визнання ОРДЛО Кремлем проти Росії було застосовано додаткові санкції. Тим часом ситуація на фронті залишається напруженою: до обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі додалися смс-"бомбардування", якими російські спецслужби чинять психологічний тиск на українських військових в зоні ООС. На цьому тлі в Україні розпочався призов резервістів, а Верховна Рада готується оголосити надзвичайний стан.

ТСН.ua зібрав інформацію про головні події нинішнього дня.

Призов резервістів

В Україні 23 лютого розпочинається призов резервістів на військову службу в особливий період. Призову підлягатимуть резервісти від 18 до 60 років - як офіцери, так і рядовий та сержантський склад. Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу раніше.

Резервістів першої хвилі, тобто тих хто брав участь в операціях АТО та ООС, закликають не очікувати повістки з військових комісаріатів і самостійно з’явитися для проходження медичної комісії.

Заклик залишити Росію

МЗС України на тлі посилення агресії РФ рекомендує українцям негайно залишити територію Росії і радить відмовитись від поїздок до країни-агресорки.

У МЗС наголосили що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в РФ. У разі виникнення форс-мажорних ситуацій, українці можуть звернутися до закордонних дипломатичних установ України на території Російської Федерації.

Обмеження на кордоні

Додаткові режимні обмеження запроваджуються у районах, які межують з РФ, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя.

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Серед обмежень: перебування у прикордонні у нічний час, вихід будь-яких плавзасобів із пунктів базування, рух транспорту (окрім військового, силових структур, агротехніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону.

Також режимні заходи запроваджені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, польоти легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу й об’єктів Держприкордонслужби.

Скупчення військ на кордонах

Нові супутникові знімки, оприлюднені Maxar Technologies, показують, що понад 100 одиниць військової техніки і десятки військових наметів з’явились на півдні Білорусі поблизу кордону з Україною.

На військовому гарнізоні на заході Росії поблизу кордону з Україною з’явився новий польовий госпіталь.

Неподалік кордону з Україною на заході Росії було помічено транспортери важкої техніки, які використовуються для переміщення танків, артилерії та іншої важкої техніки.

Кібертака на урядові сайти

В другій половині дня 23 лютого почалася нова кібератака на урядові сайти України. Не працювали сайти Верховної Ради, Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ.

Психологічний тиск на ЗСУ

Росія вдалася до залякування наших військовослужбовців в зоні ООС, яким почали надходити на телефони смс-повідомлення.

"Москва дала добро на застосування ЗС РФ на Донбасі. Ще є час врятувати своє життя і залишити зону ООС", - йдеться в СМС-ках російською мовою.

Ситуація на фронті

Російські бойовики 23 лютого станом на 17:00 здійснили 59 обстрілів на Донбасі, 54 з яких – із застосуванням важкого озброєння.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще один зазнав бойового травмування.

Дим від російських дипломатів

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Росія заявила, що планує вивезти з України усіх своїх дипломатів через нібито "загрозу їхньому життю". Співробітники посольств і консульств РФ вже активно готуються до евакуації і замітають за собою всі сліди. Місцеві жителі фільмують на відео, як вони палять документи в бочках.

Росія почала вивозити своїх дипломатів із посольства у Києві. Вони пакують валізи та сідають в авто.

У Харкові до приміщення генерального консульства Росії принесли похоронний вінок із написом: "Ідіть додому! Горілки немає".

“Суперзброя” Путіна

Президент Росії Володимир Путін у привітанні росіян із "Днем захисника Вітчизни" заявив, що "на бойове чергування" в РФ поставлено "зброю, якій немає рівної у світі".

Санкції ЄС

Європейський Союз 23 лютого офіційно ухвалив рішення про запровадження санкцій проти Росії у відповідь на визнання "незалежності" "ЛНР" і "ДНР".

Обмежувальні заходи стосуються 351 депутата Держдуми Росії — усіх, хто 15 лютого проголосував за звернення до президента Путіна визнати незалежність самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Крім того, будуть запроваджені обмежувальні заходи щодо 27 високопоставлених осіб та організацій.

Санкції від Австралії

Уряд Австралії запроваджує економічні санкції щодо Росії після того, як країна визнала "незалежність" "ЛДНР". Вони стосуватимуться восьми російських посадовців і кількох банків.

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"Вторгнення в Україну фактично вже почалося. Росія зараз на піку готовності завершити повномасштабне вторгнення в Україну", - сказав прем'єр-міністр країни Моррісон.

Футбольні “санкції”

Декілька депутатів Європарламенту наполягають на тому, щоб Європейський футбольний союз (УЄФА) розірвав контракти з "Газпромом" через вторгнення російської армії до України.

Політики звернулися з листом до очільника футбольної організації Александера Чеферіна, в якому також зажадали перенесення фіналу Ліги чемпіонів-2021/22 із Санкт-Петербурга.

Саміт Євросоюзу

У четвер, 24 лютого, у Брюсселі відбудеться позачергове засідання лідерів Європейського Союзу для обговорення загострення ситуації навколо України через ескалацію з боку Російської Федерації. Про це йдеться у листі-запрошенні до членів голови Європейської Ради Шарля Мішеля, опублікованому на сайті Євроради.

Заява трьох президентів

До Києва прибули президенти Польщі та Литви - Анджей Дуда та Гітанас Науседа. Тут вони провели переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

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Три президенти підписали спільну заяву, у якій, зокрема, говориться, що, "враховуючи прогрес в імплементації Угоди про асоціацію і внутрішніх реформ, а також нинішні безпекові виклики, Україна заслуговує на статус кандидата на членство в ЄС, і Литовська Республіка та Республіка Польща підтримуватимуть Україну в досягненні цієї мети".

Надзвичайний стан

На сайті Верховної Ради опублікували текст указу президента Володимира Зеленського щодо запровадження в Україні надзвичайного стану на тлі загострення загрози нового російського вторгнення. НС має бути запроваджено від півночі 24 лютого на 30 діб. Рада національної безпеки та оборони (РНБО) просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на всій території, крім Луганської та Донецької областей.

Також до Верховної Ради у середу, 23 лютого, внесли проєкт постанови про організацію роботи парламенту в умовах надзвичайного або воєнного стану.

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