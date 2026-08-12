Російська армія атакувала автобус із людьми: перші подробиці

Вибухи. / © Associated Press

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У середу, 12 серпня, російські війська вдарили безпілотником по автобусу у Запорізькому районі.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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«Російські війська вдарили безпілотником по автобусу одного із запорізьких підприємств. Атака сталася на автодорозі неподалік села Українка», — йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, поранено 53-річного чоловіка.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія вдарила по Запоріжжю. Ворог поцілив по торговельному центру в одному зі спальних районів міста. Було атаковано гіпермаркет «Епіцентр». На місці влучання виникла пожежа.

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