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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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789
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Російська армія атакувала автобус із людьми: перші подробиці

Окупанти вдарили по автобусу підприємства на Запоріжжі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

У середу, 12 серпня, російські війська вдарили безпілотником по автобусу у Запорізькому районі.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Російські війська вдарили безпілотником по автобусу одного із запорізьких підприємств. Атака сталася на автодорозі неподалік села Українка», — йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, поранено 53-річного чоловіка.

Як повідомлялося, цієї ночі Росія вдарила по Запоріжжю. Ворог поцілив по торговельному центру в одному зі спальних районів міста. Було атаковано гіпермаркет «Епіцентр». На місці влучання виникла пожежа.

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