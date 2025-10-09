Російська армія атакувала об’єкт ДТЕК: пошкодження значні

Атака на об'єкт енергетики. / © Associated Press

Вночі проти 9 жовтня російська армія знову завдала удару по енергетичному об’єкту ДТЕК. Цього разу під прицілом була інфраструктура в Одеській області. Пошкодження значні.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

“РФ знову бʼє по енергетиці. Вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області”, - наголосили у компанії.

Зазначається, що першочергово енергетики перезаживлюють об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо.

“Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу”, - додали в ДТЕК.

Як повідомлялося, місто Чорноморськ повністю залишилось без світла через нічну атаку безпілотників. Загалом без електропостачання залишилось понад 30 тисяч абонентів. Через відключення світла критична інфраструктура наразі працює на генераторах.

Нагадаємо, минулої ночі Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК. Через обстріл серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Окрім того, було поранено двох енергетиків.

