ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Російська армія атакувала критичну інфраструктуру в Кіровоградській області: деталі

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Рятувальники.

Рятувальники. / © Associated Press

Вночі проти суботи, 8 листопада, російська армія атакувала критична інфраструктуру в Олександрійському районі на Кіровоградщині. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

“Чергова масована атака ворога. Ціль - критична інфраструктура. Зокрема, в Олександрійському районі”, - наголосив він.

Підрозділи ДСНС оперативно приступили до ліквідації пожежі, додав чиновник.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie