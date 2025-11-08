- Дата публікації
Російська армія атакувала критичну інфраструктуру в Кіровоградській області: деталі
Вночі проти суботи, 8 листопада, російська армія атакувала критична інфраструктуру в Олександрійському районі на Кіровоградщині. Минулося без потерпілих.
Про це повідомив керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.
“Чергова масована атака ворога. Ціль - критична інфраструктура. Зокрема, в Олександрійському районі”, - наголосив він.
Підрозділи ДСНС оперативно приступили до ліквідації пожежі, додав чиновник.
