5433
Російська армія атакувала Львів ракетами і дронами: що відомо

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Російська армія атакувала Львів ракетами і дронами: що відомо

© pixabay.com

Цієї ночі російські військові атакував Львів бойовими безпілотниками та ракетами. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Це була дуже складна ніч. Дякую за роботу нашим воїнам ППО”, - наголосив чиновник.

З його слів, після нічного обстрілу усі сиистеми життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

