Російська армія атакувала Львів ракетами і дронами: що відомо
Цієї ночі російські військові атакував Львів бойовими безпілотниками та ракетами. Минулося без потерпілих.
Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
“Це була дуже складна ніч. Дякую за роботу нашим воїнам ППО”, - наголосив чиновник.
З його слів, після нічного обстрілу усі сиистеми життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.