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Російська армія атакувала Миколаїв дронами: що відомо про наслідки
Вночі, 10 квітня, російська армія атакувала безпілотниками Shahed 131/136 Миколаїв. Через удар БпЛА поранення отримали десять осіб.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зокрема, 29-річна жінка та 59-річний чоловік перебувають у лікарні. Вони - у стані середньої тяжкості. Іншим потерпілим допомогу надали амбулаторно.
Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Крім того виникли пожежі в квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно ліквідували.