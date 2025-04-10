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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
1 хв

Російська армія атакувала Миколаїв дронами: що відомо про наслідки

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Миколаїв.

Миколаїв.

Вночі, 10 квітня, російська армія атакувала безпілотниками Shahed 131/136 Миколаїв. Через удар БпЛА поранення отримали десять осіб.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зокрема, 29-річна жінка та 59-річний чоловік перебувають у лікарні. Вони - у стані середньої тяжкості. Іншим потерпілим допомогу надали амбулаторно.

Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Крім того виникли пожежі в квартирі та на території гаражного кооперативу, які оперативно ліквідували.

Дата публікації
Кількість переглядів
261
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