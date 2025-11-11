ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
363
1 хв

Російська армія атакувала Одещину: "прильоти" по інфраструктурі та енергооб’єктах (фото)

Незважаючи на активну роботу ППО, Одещина зазнала ударів по об’єктах енергетики та «Укрзалізниці», що спричинило пожежі.

Ірина Лаб'як
Пожежа в Одеській обласні внаслідок російської атаки

Пожежа в Одеській обласні внаслідок російської атаки / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 11 листопада атакували Одеську область ударними дронами. Пошкоджені об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Постраждала одна людина.

Про це повідомили очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Хоча на Одещині активно працювала протиповітряна оборона, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури.

Через ворожі удари на кількох енергооб’єктах виникли пожежі. Їх оперативно загасили надзвичайники. Також пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі.

За попередніми даними, одна людина отримала осколкові поранення. Медики надали необхідну допомогу.

Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрито «Пункти незламності».

Російська армія атакувала Одещину: "прильоти" по інфраструктурі та енергооб'єктах (фото)

атака на Одеську область 11 листопада_2 / © Одеська ОВА

атака на Одеську область 11 листопада_1 / © Одеська ОВА

атака на Одеську область 11 листопада_3 / © Одеська ОВА

атака на Одеську область 11 листопада_4 / © Одеська ОВА

атака на Одещину 11 листопада_1 / © ДСНС

атака на Одещину 11 листопада_3 / © ДСНС

атака на Одещину 11 листопада_4 / © ДСНС

атака на Одещину 11 листопада_2 / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада повідомлялося, що росіяни атакують Україну ударними безпілотниками «Шахед». Повітряні сили інформували про групи дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одещини.

