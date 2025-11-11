Пожежа в Одеській обласні внаслідок російської атаки / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська у ніч проти 11 листопада атакували Одеську область ударними дронами. Пошкоджені об’єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Постраждала одна людина.

Про це повідомили очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

Хоча на Одещині активно працювала протиповітряна оборона, є пошкодження об’єктів цивільної енергетичної та транспортної інфраструктури.

Реклама

Через ворожі удари на кількох енергооб’єктах виникли пожежі. Їх оперативно загасили надзвичайники. Також пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі.

За попередніми даними, одна людина отримала осколкові поранення. Медики надали необхідну допомогу.

Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкрито «Пункти незламності».

Російська армія атакувала Одещину: "прильоти" по інфраструктурі та енергооб’єктах (фото) (8 фото) © Одеська ОВА © Одеська ОВА © Одеська ОВА © Одеська ОВА © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 11 листопада повідомлялося, що росіяни атакують Україну ударними безпілотниками «Шахед». Повітряні сили інформували про групи дронів з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одещини.