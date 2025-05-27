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Російська армія атакувала Суми дронами і авіацією: що відомо про наслідки
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Вночі та зранку 27 травня російська армія атакувала місто Суми. Зокрема, сталося влучання безпілотників. Інформації про потерпілих немає.
Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної адміністрації.
Зазначається, що близько 1:30 внаслідок влучання російського БпЛА загорілася будівля промислового підприємства. Зокрема, там пошкоджений транспорт.
Близько 4:30 загарбники завдали авіаудару по обласному центру. У місті пошкоджені щонайменше сім приватних та один двоповерховий будинки, а також автівки.