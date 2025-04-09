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- Укрaїнa
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Російська армія атакувала Україну безпілотниками: скільки цілей збила ППО
У двох областях України активно працювали сили ППО.
Вночі проти 9 квітня армія РФ атакувала Україн 55 безпілотниками типу Shahed і БпЛА-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 42 повітряні цілі.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Станом на 08:30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Вісім ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені”, - поінформували військові.
Внаслідок російської атаки постраждали Харківська та Дніпропетровська області.
Зауважимо, що окупанти запускали безпілотники з напрямків Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.
Як повідомлялося, росіяни вдарили по Дніпру безпілотниками. У місті є потерпілі та руйнування.