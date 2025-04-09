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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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353
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Російська армія атакувала Україну безпілотниками: скільки цілей збила ППО

У двох областях України активно працювали сили ППО.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Робота ППО.

Робота ППО. / © Associated Press

Вночі проти 9 квітня армія РФ атакувала Україн 55 безпілотниками типу Shahed і БпЛА-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 42 повітряні цілі.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Станом на 08:30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни. Вісім ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені”, - поінформували військові.

Внаслідок російської атаки постраждали Харківська та Дніпропетровська області.

Зауважимо, що окупанти запускали безпілотники з напрямків Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Дніпру безпілотниками. У місті є потерпілі та руйнування.

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