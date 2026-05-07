Російська армія атакувала великий обласний центр: перші деталі від влади
Наразі інформації про травмованих мешканців міста немає.
Зранку 7 травня російські військові завдали удару «Шахедом» по Харкову. В місті під час тривоги, яку оголосили о 05:35, сталися вибухи.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
«Зафіксовано удар ворожим „Шахедом“ по Основʼянському району. Наслідки уточнюються», — наголосив мер.
Як повідомлялося, напередодні зранку РФ атакувала Харків. В Основʼянському районі сталося влучання у житловий будинок. Окрім того, пошкоджено ще сім приватних осель.
