Укрaїнa
83
Російська армія атакує Суми "Шахедами": є постраждалі серед цивільних

Російські окупанти завдали щонайменше п’ять ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі в Ковпаківському районі Сум, внаслідок чого є постраждалі серед мирного населення.

Ірина Ігнатова
Атака дронів

РФ атакує дронами Суми / © ТСН

Російські війська здійснили масовану атаку ударними дронами по Сумах. За попередньою інформацією, епіцентр уражень розташований у нежитловому секторі, але вже відомо про постраждалих серед цивільного населення.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у своєму Telegram-каналі.

П’ять ударів по цивільній інфраструктурі

Григоров підтвердив, що російські окупанти активно атакують Суми ударними БпЛА, спрямовуючи удари по цивільних об’єктах у Ковпаківському районі міста. На момент публікації повідомлення було зафіксовано вже п’ять влучань.

Григоров зазначив, що росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі. Наразі атака триває, і екстрені служби вже залучені до роботи на місцях уражень.

«Наслідки з’ясовуються з урахуванням безпекових загроз», — зазначив очільник ОВА.

Що відомо про постраждалих

Олег Григоров повідомив, що, попри розташування епіцентру уражень не у житловому секторі, за попередньою інформацією є постраждалі серед цивільного населення. Кількість та стан потерпілих уточнюються.

Влада закликала жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях, оскільки атака ворожих безпілотників на місто продовжується.

Пізніше у Мережі з’явилася інформація, що росіяни влучили у багатоповерхівку. Інформація про постраждалих уточнюється.

/ © Сумська міська рада

© Сумська міська рада

«Приліт у місті, деталі пізніше», — повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

Нагадаємо, росіяни вдарили дроном по АЗС у Сумах. Близько 11:15 зафіксовано влучання БпЛА у Зарічному районі міста. Влада повідомила про чотирьох постраждалих.

Новина доповнюється
83
