Російська армія вдарила по Херсону: є загиблі і багато поранених (фото)

Руйнування в Херсоні після обстрілу 31 жовтня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська обстріляли Херсон 31 жовтня, внаслідок чого загинули та отримали поранення люди. Сталися пошкодження і спалахнула пожежа.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Окупанти вкотре обстріляли один із районів Херсона. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще семеро осіб постраждали.

Через ворожі удари були пошкоджені торгівельні павільйони, на місці виникла пожежа.

Незважаючи на постійну загрозу повторних атак, рятувальники загасили вогонь та усунули наслідки ударів.

Рятувальники у Херсоні ліквідовують наслідки обстрілу 31 жовтня / © ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 31 жовтня завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Сумській та Харківській областях, спричинивши затримання у русі поїздів. Так, масований наліт «Шахедів» знищив більшість робочих приміщень депо «Укрзалізниці» в Сумах, а на Харківщині пошкоджена залізнична інфраструктура у Лозовій.