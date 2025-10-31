ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
297
Час на прочитання
1 хв

Російська армія вдарила по Херсону: є загиблі і багато поранених (фото)

Ворожий обстріл Херсона спричинив руйнування та пожежу в торгівельних павільйонах.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Руйнування в Херсоні після обстрілу 31 жовтня

Руйнування в Херсоні після обстрілу 31 жовтня / © ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська обстріляли Херсон 31 жовтня, внаслідок чого загинули та отримали поранення люди. Сталися пошкодження і спалахнула пожежа.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Окупанти вкотре обстріляли один із районів Херсона. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще семеро осіб постраждали.

Через ворожі удари були пошкоджені торгівельні павільйони, на місці виникла пожежа.

Незважаючи на постійну загрозу повторних атак, рятувальники загасили вогонь та усунули наслідки ударів.

Рятувальники у Херсоні ліквідовують наслідки обстрілу 31 жовтня / © ДСНС

Рятувальники у Херсоні ліквідовують наслідки обстрілу 31 жовтня / © ДСНС

Рятувальники у Херсоні ліквідовують наслідки обстрілу 31 жовтня / © ДСНС

Рятувальники у Херсоні ліквідовують наслідки обстрілу 31 жовтня / © ДСНС

Рятувальники у Херсоні ліквідовують наслідки обстрілу 31 жовтня / © ДСНС

Рятувальники у Херсоні ліквідовують наслідки обстрілу 31 жовтня / © ДСНС

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 31 жовтня завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Сумській та Харківській областях, спричинивши затримання у русі поїздів. Так, масований наліт «Шахедів» знищив більшість робочих приміщень депо «Укрзалізниці» в Сумах, а на Харківщині пошкоджена залізнична інфраструктура у Лозовій.

Дата публікації
Кількість переглядів
297
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie