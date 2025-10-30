ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

РФ атакувала телевежу у центрі Чернігова: що відомо

Через удар армії РФ по телевежі в центрі Чернігова, споруда зазнала пошкоджень.

Руслана Сивак
РФ атакувала телевежу у центрі Чернігова

РФ атакувала телевежу у центрі Чернігова / © Суспільне

Внаслідок чергового удару російських військ у центрі Чернігова була пошкоджена міська телевежа. Міська влада негайно звернулася до жителів із проханням про обережність, оскільки конструкція потребує термінової стабілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Чернігівської міської ради.

Ворожий удар спричинив пошкодження споруди, яка розташована у центральній частині Чернігова. Найближчим часом проведуть роботи зі стабілізації конструкції.

«Просимо чернігівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів», — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня Росія здійснила найпотужніший комбінований удар по Україні — 705 повітряних цілей різних типів. Повітряні сили збили 623 дрони та ракети.

Під час нічної атаки 30 жовтня ворог ударив по 20 локаціях в усій країні. Радіотехнічні війська зафіксували та супроводжували всі 705 повітряних цілей, що свідчить про комбінований удар з різних напрямків і платформ — повітряних, наземних та морських.

