Російська армія вдарила по залізниці в Чернігові: чим це обернулося (фото)
Атака на Чернігів призвела до пошкодження рухомого складу, і прокуратура вже розпочала досудове розслідування воєнного злочину.
Російські війська атакували дроном залізницю у Чернігові вранці 17 жовтня. Зафіксовані пошкодження і постраждав машиніст локомотива.
Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура.
За даними слідства, близько 9:45 росіяни атакували безпілотником транспортну інфраструктуру в Чернігові. Через атаку машиніст локомотива зазнав осколкових поранень і було пошкоджено рухомий склад.
Прокурори разом зі слідчими СБУ та поліції вживають усіх заходів задля фіксації наслідків російського воєнного злочину. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.
Нагадаємо, волонтер Роман Донік заявив, що російські окупанти цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру та логістику Чернігівщини («виніс електромереж, залізниці»), зробивши висновки з минулої зими. Донік не виключає, що наступною ціллю за схожою схемою може стати інша прикордонна область, ймовірно, Сумська чи Харківська.