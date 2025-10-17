Російська армія вдарила по залізниці в Чернігові: чим це обернулося (фото)

Пошкодження на залізниці в Чернігові через російську атаку / © Чернігівська обласна прокуратура

Російські війська атакували дроном залізницю у Чернігові вранці 17 жовтня. Зафіксовані пошкодження і постраждав машиніст локомотива.

Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 9:45 росіяни атакували безпілотником транспортну інфраструктуру в Чернігові. Через атаку машиніст локомотива зазнав осколкових поранень і було пошкоджено рухомий склад.

Прокурори разом зі слідчими СБУ та поліції вживають усіх заходів задля фіксації наслідків російського воєнного злочину. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину.

Нагадаємо, волонтер Роман Донік заявив, що російські окупанти цілеспрямовано знищують цивільну інфраструктуру та логістику Чернігівщини («виніс електромереж, залізниці»), зробивши висновки з минулої зими. Донік не виключає, що наступною ціллю за схожою схемою може стати інша прикордонна область, ймовірно, Сумська чи Харківська.