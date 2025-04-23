- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 90
- Час на прочитання
- 1 хв
Російська армія вдарила безпілотником по Марганцю: багато загиблих
Щонайменше шість осіб отримали травми.
Російські військові атакували безпілотником Марганець у Дніпропетровській області. Багато загиблих.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
“Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю. За попередньою інформацією, загинуло сім людей. Ще шість - поранені”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, зранку 23 квітня росіяни вдарили БпЛА по багатоповерхівці в Харкові, в Індустріальному районі.