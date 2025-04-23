Російська армія вдарила безпілотником по Марганцю: багато загиблих

БпЛА. / © Associated Press

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Російські військові атакували безпілотником Марганець у Дніпропетровській області. Багато загиблих.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Агресор вдарив дроном-камікадзе по Марганцю. За попередньою інформацією, загинуло сім людей. Ще шість - поранені”, - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, зранку 23 квітня росіяни вдарили БпЛА по багатоповерхівці в Харкові, в Індустріальному районі.

Дата публікації 07:14, 23.04.25 Кількість переглядів 5 Вибухи лунали один за одним! Атака на Одесу, Харків, Дніпропетровщину і не лише