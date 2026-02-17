- Дата публікації
-
Укрaїнa
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 516
- Час на прочитання
- 1 хв
Російська армія завдала ударів по Прикарпаттю: перші деталі від влади
Зранку 17 лютого російська окупаційна армія атакувала Прикарпаття. Минулося без потерпілих. Інформація про пошкодження уточнюється.
Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
“На світанку ворог завдав удару по території Прикарпаття. Минулося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється, деталі – згодом”, - наголосила чиновниця.