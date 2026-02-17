ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
516
Російська армія завдала ударів по Прикарпаттю: перші деталі від влади

Олена Капнік
Російська армія завдала ударів по Прикарпаттю: перші деталі від влади

Зранку 17 лютого російська окупаційна армія атакувала Прикарпаття. Минулося без потерпілих. Інформація про пошкодження уточнюється.

Про це повідомила очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

“На світанку ворог завдав удару по території Прикарпаття. Минулося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється, деталі – згодом”, - наголосила чиновниця.

